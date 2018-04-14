После 17 лет поиска в Волгограде задержали насильника

Мужчина, который подозревается в изнасиловании 16‐летней школьницы, задержан в Волгограде . Преступление было совершено в 2001 году.

В марте 2001 года в правоохранительные органы Волгограда обратилась 16-летняя девушка с заявлением о ее изнасиловании. По ее словам, она стала жертвой изнасилования группой молодых людей, с которыми накануне познакомилась на дискотеке. По подозрению в совершении преступления задержали трех соучастников. Ещё одному удалось скрыться — 20-летний парень был объявлен в федеральный розыск, заочное ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Согласно сообщению следователей, соучастник тяжкого преступления сразу после злодеяния переехал в Краснодарский край . Здесь он жил нелегально, без документов, однако смог обзавестись семьей и детьми. Сейчас обвиняемый доставлен в Волгоград.

«Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя районного подразделения СКР, заключив подследственного под стражу. В ходе допроса свою вину в содеянном он не признал, утверждая, что половой контакт с несовершеннолетней 17 лет назад был по обоюдному согласию. Между тем, материалы уголовного дела свидетельствуют об обратном», — отмечено в сообщении.говорится в сообщении Следственного комитета.