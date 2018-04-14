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После 17 лет поиска в Волгограде задержали насильника
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После 17 лет поиска в Волгограде задержали насильника 

360tv.ru 14 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
Мужчина, который подозревается в изнасиловании 16‐летней школьницы, задержан в Волгограде. Преступление было совершено в 2001 году.
В марте 2001 года в правоохранительные органы Волгограда обратилась 16-летняя девушка с заявлением о ее изнасиловании. По ее словам, она стала жертвой изнасилования группой молодых людей, с которыми накануне познакомилась на дискотеке. По подозрению в совершении преступления задержали трех соучастников. Ещё одному удалось скрыться — 20-летний парень был объявлен в федеральный розыск, заочное ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Следственный комитет Волгоградской области.
Согласно сообщению следователей, соучастник тяжкого преступления сразу после злодеяния переехал в Краснодарский край. Здесь он жил нелегально, без документов, однако смог обзавестись семьей и детьми. Сейчас обвиняемый доставлен в Волгоград.
«Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя районного подразделения СКР, заключив подследственного под стражу. В ходе допроса свою вину в содеянном он не признал, утверждая, что половой контакт с несовершеннолетней 17 лет назад был по обоюдному согласию. Между тем, материалы уголовного дела свидетельствуют об обратном», — отмечено в сообщении.говорится в сообщении Следственного комитета.
В отношении 48‐летнего жителя Перми следователи возбудили уголовное дело, подозревая того в изнасиловании 10-летней девочки. По версии следствия, в поезде «Москва — Приобье» 30 марта мужчина надругался над юной попутчицей, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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