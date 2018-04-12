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В Уфе неисправный служебный «Рено Логан» украли, чтобы продать на запчасти
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В Уфе неисправный служебный «Рено Логан» украли, чтобы продать на запчасти 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Октябрьском районе Уфы с парковки организации украли неисправный служебный автомобиль «Рено Логан». Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Уфе.
Сотрудник фирмы случайно увидел пропавшую иномарку возле одного из автосервисов города и немедленно сообщил об этом в полицию. А также о том, что автомобиль принадлежит его организации и долгое время находился на стоянке в неисправном состоянии и без аккумулятора. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 36-летнего местного жителя. Как оказалось, он заранее приметил машину. Прикрепив тросом к своему автомобилю, он отбуксировал его в автосервис с целью продажи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного гражданина на причастность к аналогичным преступлениям.
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