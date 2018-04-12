Ещё
На экс-ректора тюменского вуза завели третье уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На экс-ректора тюменского вуза завели третье уголовное дело 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Против осужденного экс-ректора Тюменского индустриального университета Олега Новоселова возбудили третье уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в декабре 2015 года между ООО «НИПИ „Нефтегазпроект“ и Новоселовым был заключен договор на разработку методики проектирования водоохранных зон в пределах Западно-Сибирской равнины. Сумма контракта составила более 3,8 миллиона рублей. Как оказалось, деньги экс-ректор получил, однако работы не выполнил. Вместо него ее сделали сотрудники ООО.
Как ранее писало агентство, в июне 2017 года Новоселов получил 1,5 года условно за „мертвую душу“. А в ноябре — такой же срок условно за превышение полномочий.
Ранее по теме: Экс-ректор тюменского вуза получил второй уголовный срок В Тюмени экс-ректора вуза осудили за „мертвую душу“
Уралинформбюро: последние новости
Прокуратура вернула одного из тагильских полицейских в СИЗО Против высокопоставленных югорских полицейских завели три новых дела Бывший главный архитектор Первоуральска попал "под уголовку"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии196
Россия определилась с украинской трубой76
Участники Саммита Америк встревожены15
Британия созывает СБ ООН98
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение