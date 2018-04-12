На экс-ректора тюменского вуза завели третье уголовное дело

По данным следствия, в декабре 2015 года между ООО «НИПИ „Нефтегазпроект“ и Новоселовым был заключен договор на разработку методики проектирования водоохранных зон в пределах Западно-Сибирской равнины. Сумма контракта составила более 3,8 миллиона рублей. Как оказалось, деньги экс-ректор получил, однако работы не выполнил. Вместо него ее сделали сотрудники ООО.

Как ранее писало агентство, в июне 2017 года Новоселов получил 1,5 года условно за „мертвую душу“. А в ноябре — такой же срок условно за превышение полномочий.