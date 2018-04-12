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На Ставрополье женщину накажут за ложный донос на сожителя
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На Ставрополье женщину накажут за ложный донос на сожителя 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Женщину обвинили в заведомо ложном доносе в Нефтекумске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Обвиняемая обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании 7 февраля. Она просила привлечь к уголовной ответственности своего сожителя.
Сотрудники следствия провели проверку, но не нашли подтверждения её доводам. Позже выяснилось, что женщина поссорилась с сожителем накануне обращения и намеренно оговорила его.
Обвиняемая и свидетели допрошены, проведены и другие следственные и процессуальные действия. В ближайшее время женщина предстанет перед судом за ложный донос.
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