На Ставрополье женщину накажут за ложный донос на сожителя

Женщину обвинили в заведомо ложном доносе в Нефтекумске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Обвиняемая обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании 7 февраля. Она просила привлечь к уголовной ответственности своего сожителя.

Сотрудники следствия провели проверку, но не нашли подтверждения её доводам. Позже выяснилось, что женщина поссорилась с сожителем накануне обращения и намеренно оговорила его.

Обвиняемая и свидетели допрошены, проведены и другие следственные и процессуальные действия. В ближайшее время женщина предстанет перед судом за ложный донос.