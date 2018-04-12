Жительницу Белой Калитвы подозревают в убийстве женщины

По данным следствия, 23 марта подозреваемая в ходе ссоры со своей 42-летней знакомой, возникшей на почве совместного распития спиртных напитков, нанесла ей смертельное ножевое ранение.

Затем женщина и ее сожитель сбросили тело потерпевшей в реку, чтобы скрыть преступление.

В настоящее время в отношении подозреваемой, которая ранее был судима за преступление против собственности, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сообщается, что женщина признала свою вину в убийстве знакомой.