Жительницу Белой Калитвы подозревают в убийстве женщины 

39-летнюю жительницу города Белая Калитва подозревают в убийстве женщины, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По данным следствия, 23 марта подозреваемая в ходе ссоры со своей 42-летней знакомой, возникшей на почве совместного распития спиртных напитков, нанесла ей смертельное ножевое ранение.
Затем женщина и ее сожитель сбросили тело потерпевшей в реку, чтобы скрыть преступление.
В настоящее время в отношении подозреваемой, которая ранее был судима за преступление против собственности, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Сообщается, что женщина признала свою вину в убийстве знакомой.