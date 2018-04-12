Ещё
Росгвардия задержала в Самарской области женщину, воровавшую деньги у пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия определилась с украинской трубой
Россия определилась с украинской трубой

Росгвардия задержала в Самарской области женщину, воровавшую деньги у пенсионеров 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Жертвой предполагаемой преступницы стал 88-летний житель Отрадного, из квартиры которого было украдено 55 тысяч рублей. Сейчас женщину проверяют на причастность к еще одной краже — 90 тысяч рублей у 80-летней бабушки. Подозреваемую задержал экипаж вневедомственной охраны. Внешность женщины соответствовала данным ориентировки, поступившей на воровку, обокравшую квартиру пожилого мужчины. 31-летнюю жительницу Ульяновской области росгвардейцы передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области. По предварительным данным, злоумышленница похитила более полусотни тысяч рублей из квартиры пенсионера в Отрадном. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Помимо этого, правоохранители проверяют подозреваемую на причастность к другой краже. Преступления похожи: у 80-летней пенсионерки из квартиры украли около ста тысяч рублей.
Фото: УФСВНГ по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
На 20 лет может сесть жительница Тольятти за открытие интернет-магазина наркотиков В Кошкинскоим районе инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, лишенного права управления транспортными средствами В Исаклинском районе отец грозился убить малолетнюю дочь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии200
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Участники Саммита Америк встревожены15
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»228
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса301
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение