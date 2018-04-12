Росгвардия задержала в Самарской области женщину, воровавшую деньги у пенсионеров 

Жертвой предполагаемой преступницы стал 88-летний житель Отрадного, из квартиры которого было украдено 55 тысяч рублей. Сейчас женщину проверяют на причастность к еще одной краже — 90 тысяч рублей у 80-летней бабушки. Подозреваемую задержал экипаж вневедомственной охраны. Внешность женщины соответствовала данным ориентировки, поступившей на воровку, обокравшую квартиру пожилого мужчины. 31-летнюю жительницу Ульяновской области росгвардейцы передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области. По предварительным данным, злоумышленница похитила более полусотни тысяч рублей из квартиры пенсионера в Отрадном. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Помимо этого, правоохранители проверяют подозреваемую на причастность к другой краже. Преступления похожи: у 80-летней пенсионерки из квартиры украли около ста тысяч рублей.
Фото: УФСВНГ по Самарской области