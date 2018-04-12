Экс-замначальника ИК-16 грозит срок за кусок ткани

В Краснотурьинский горсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего замначальника ИК-16. Он обвиняется в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчина заведовал учебно-производственной мастерской. По данным следствия, с ноября 2015 по июнь 2016 года он не передал на склад оставшееся полотно ткани и не поставил его на баланс. Вместо этого он договорился с предпринимателем о поставке материала в колонию. Исправительное учреждение оплатило стоимость ткани — 60 тысяч рублей. Деньги подсудимый присвоил.

Кроме того, с января 2016-го по май 2017 года обвиняемый, используя должностное положение, незаконно участвовал в управлении коммерческой организацией. Он обеспечивал для нее льготы и конкурентные преимущества. От этой деятельности экс-замначальника получил более 800 тысяч рублей.

Обвиняемый вину признал и просил о рассмотрении дела в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление — прим. ред.).