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Заведующего отделением клиники КФУ будут судить за мошенничество
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Заведующего отделением клиники КФУ будут судить за мошенничество 

Казанский репортер 45 минут назад
Фото: Казанский репортер
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу заведующего отделением клиники КФУ Айдара Шарафеева, которого будут судить за покушение на мошенничество и, собственно, мошенничество. Следствие считает, что в 2017 году фигурант потребовал от пациента оплатить оперативное вмешательство, хотя на самом деле манипуляцию должны были провести за счет средств фонда ОМС. Цена за услуги врачей должна была составить 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. Деньги Айдар Шарафеев, по версии следствия, присвоил. Подобным образом он взял по 10 тысяч рублей еще с трех пациентов. При попытке получить с еще одного человека 10 тысяч рублей Шарафеев был задержан оперативниками. Причиненный материальный ущерб фигурант возместил. Кроме того, заплатил 27 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решением суда Шарафеев находится под домашним арестом.
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