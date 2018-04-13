В Радужном завершено расследование дела о поджоге автомобиля судьи

В Радужном завершено расследование уголовного дела о попытке поджога автомобиля судьи, совершенном местным жителем из мести.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, в ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что подозреваемый имеет психическое расстройство и нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено вынесением следователем постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в виде лечения в специализированной медицинской организации», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Житель Радужного из мести за принятые судьей решения по гражданским делам решил поджечь ее автомобиль. Надев парик и темные очки, он положил под авто пакет с горючим веществом и легковоспламеняющимися предметами, которые поджег. Однако женщина увидела дымящийся пакет и смогла отбросить его в сторону. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 167 УК РФ («покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Фото: sledcom.ru