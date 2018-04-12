Высокопоставленных самарских чекистов поймали на взятке от топливной компании

Двух крупных сотрудников управления ФСБ по Самарской области задержали по подозрению в получении серии взяток от топ-менеджера местной топливной компании. За деньги чекисты покрывали коммерсантов, которым грозили уголовные дела за нарушения в работе нефтебаз.

ФСБшников поймали на «крыше»

По подозрению во взяточничестве в Самаре задержали замначальника службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергея Гудованого и начальника отдела «М» управления Павла Черемшанцева, сообщили в областном следкоме.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, а в ближайшее время им изберут меру пресечения. По данным следствия, коллеги на протяжении последних двух лет «крышевали» сотрудников ООО МО «ТНП», занимающегося оптовой торговлей топливом. Силовики защищали сотрудников компании от уголовного преследования, грозившего им за нарушения в работе перевалочных нефтебаз предприятия.

Деньги подельникам передавал глава юридической службы «ТНП», перечисляя их на счет ООО «СарНефтеТрейд», также торгующего топливом, которое подконтроль Гудованому и Черемшанцеву.