Исполнитель теракта в петербургском «Перекрестке» останется в «Крестах» 

Санкт‐Петербургский городской суд оставил без изменения жалобу на продление срока заключения Дмитрия Лукьяненко, который обвиняется в подрыве супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на объединенную пресс‐службу судов Санкт‐Петербурга.
Обвиняемый просил сменить тюремное заключение на домашний арест или же выйти под подпиской о невыезде. Суд оставил иск Лукьяненко без удовлетворения, поэтому он останется в спецблоке «Крестов» до 25 мая этого года.
Лукьяненко задержали 30 декабря прошлого года. По данным следствия, он дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению взрыва в «Перекрестке». По результатам
психолого-психиатрической
экспертизы обвиняемого Дмитрия Лукьяненко признали невменяемым.
Теракт на Кондратьевском проспекте в магазине «Перекресток» произошел в конце декабря прошлого года. Тогда в одной из камер хранения взорвалась самодельная бомба. В общей сложности пострадали 18 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГ*.
*ИГ («Исламское государство») — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.