Исполнитель теракта в петербургском «Перекрестке» останется в «Крестах»

Обвиняемый просил сменить тюремное заключение на домашний арест или же выйти под подпиской о невыезде. Суд оставил иск Лукьяненко без удовлетворения, поэтому он останется в спецблоке «Крестов» до 25 мая этого года.

Лукьяненко задержали 30 декабря прошлого года. По данным следствия, он дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению взрыва в «Перекрестке». По результатам

психолого-психиатрической

экспертизы обвиняемого Дмитрия Лукьяненко признали невменяемым.

Теракт на Кондратьевском проспекте в магазине «Перекресток» произошел в конце декабря прошлого года. Тогда в одной из камер хранения взорвалась самодельная бомба. В общей сложности пострадали 18 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГ*.

*ИГ («Исламское государство») — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.