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Суд в Петербурге оставил под арестом обвиняемого в теракте в супермаркете
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Суд в Петербурге оставил под арестом обвиняемого в теракте в супермаркете 

РИА Новости 36 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции, ранее в конце февраля продлившего до 25 мая арест обвиняемого в теракте в магазине «Перекресток» Дмитрия Лукьяненко, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Лукьяненко обвиняется в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря в магазине «Перекресток» в Петербурге.
"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Калининского районного суда… о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко… сроком на 2 месяца 27 суток, до 25 мая", — говорится в сообщении.
Как уточняет судебная пресс-служба, адвокаты Лукьяненко, который сейчас находится в СИЗО-1, просили суд избрать меру в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что Лукьяненко была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.
Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга. О мотивах Лукьяненко не сообщалось.
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