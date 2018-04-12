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В центре столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах
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В центре столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах 

Наш Теплый стан 37 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов.
«В дежурную часть ОМВД России по району Замоскворечье», — сообщает пресс-служба УВД по ЦАО — «поступило несколько заявлений от граждан о кражах из мест общественного питания».
Как рассказал один из потерпевших, 22-летний молодой человек, неизвестный похитил из его куртки, висящей на вешалке, мобильный телефон. Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.
Еще одна потерпевшая, 27-летняя москвичка, рассказала, что, выйдя из помещения ресторана, она обнаружила пропажу своего телефона. Материальный ущерб около 37 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы.
Ведется следствие.
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