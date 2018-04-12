В центре столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах

Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов.

«В дежурную часть ОМВД России по району Замоскворечье», — сообщает пресс-служба УВД по ЦАО — «поступило несколько заявлений от граждан о кражах из мест общественного питания».

Как рассказал один из потерпевших, 22-летний молодой человек, неизвестный похитил из его куртки, висящей на вешалке, мобильный телефон. Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Еще одна потерпевшая, 27-летняя москвичка, рассказала, что, выйдя из помещения ресторана, она обнаружила пропажу своего телефона. Материальный ущерб около 37 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы.

Ведется следствие.