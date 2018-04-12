Полицейские на месте происшествия задержали жителя Приморья при попытке кражи металлоконструкций

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение жителя поселка Новый о попытке кражи металлических изделий стоимостью свыше 400 тысяч рублей с его участка, расположенного по улице Грибоедова в селе Вольно-Надеждинское.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции с заявителем. Они увидели, как мужчина собирается с помощью крана погрузить на автомашину металлические профили конструктивных элементов, лежащие на краю участка. После осмотра места происшествия и опроса сотрудники полиции доставили злоумышленника в отдел МВД России по Надеждинскому району, где он дал признательные показания.

Установлено, что житель села Вольно-Надеждинское увидел на участке по улице Грибоедова лежащие металлические конструкции — двутавры, позвонил в службу самовывоза металла и заказал машину с краном. Предприимчивый селянин сел в грузовик и приехал на участок, где лежали металлопрофили, чтобы погрузить, вывезти и сдать в пункт приема металла. Мужина не довел свой умысел до конца, так как на место происшествия прибыли владелец участка и сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации . Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.