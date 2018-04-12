Неизвестный похитил у безработного москвича миллион рублей

Полиция расследует обстоятельства крупного ограбления, которое произошло на юге столицы. Неизвестный избил москвича, а после забрал у него миллион рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Вечером 10 апреля 42-летний мужчина обратился в полицию с заявлением об избиении и ограблении. Пострадавший житель района Орехово-Борисово Северное рассказал, что неизвестный напал на него в гостинице «Милан», украл один миллион рублей, после чего скрылся.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка изучили записи с камер наблюдения отеля и теперь разыскивают злоумышленника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Известно, что медицинская помощь жителю Москвы не понадобилась.