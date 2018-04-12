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Неизвестный похитил у безработного москвича миллион рублей
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Неизвестный похитил у безработного москвича миллион рублей 

360tv.ru 45 минут назад
Полиция расследует обстоятельства крупного ограбления, которое произошло на юге столицы. Неизвестный избил москвича, а после забрал у него миллион рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 10 апреля 42-летний мужчина обратился в полицию с заявлением об избиении и ограблении. Пострадавший житель района Орехово-Борисово Северное рассказал, что неизвестный напал на него в гостинице «Милан», украл один миллион рублей, после чего скрылся.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка изучили записи с камер наблюдения отеля и теперь разыскивают злоумышленника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Известно, что медицинская помощь жителю Москвы не понадобилась.
Уфимские полицейские поймали грабителя в тот момент, когда он пил чай в чужом доме. Вором оказался ранее судимый 39-летний житель Кумертау (Республика Башкортостан). Хозяева жилища вернулись домой раньше и увидели разбитое окно. Когда они вошли в помещение, то увидели, как незнакомый мужчина пил чай. Владельцы дома попытались выяснить, что незнакомец делает в их доме. В ответ на этом злоумышленник заявил, что он здесь живет и попросил людей выйти. Тогда люди вызвали сотрудников правоохранительных органов.
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