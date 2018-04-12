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Ипатовский директор больше полугода не платил зарплаты
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Ипатовский директор больше полугода не платил зарплаты 

АиФ Ставрополье 44 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Генерального директора сельхозпредприятия на Ставрополье подозревают в невыплате зарплат работникам, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.
С мая по декабрь 2017 года генеральный директор ООО «Сельхозпродукт» не оплачивал труд восьми работников и задолжал им более 240 тысяч рублей. Проверка финансовой деятельности предприятия показала, что возможность своевременно платить зарплаты у директора была, но вместо этого он тратил деньги по личному усмотрению.
Следователи допрашивают потерпевших и изучают бухгалтерские документы, чтобы закрепить имеющиеся доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.
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