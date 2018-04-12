Ипатовский директор больше полугода не платил зарплаты

Генерального директора сельхозпредприятия на Ставрополье подозревают в невыплате зарплат работникам, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.

С мая по декабрь 2017 года генеральный директор ООО «Сельхозпродукт» не оплачивал труд восьми работников и задолжал им более 240 тысяч рублей. Проверка финансовой деятельности предприятия показала, что возможность своевременно платить зарплаты у директора была, но вместо этого он тратил деньги по личному усмотрению.

Следователи допрашивают потерпевших и изучают бухгалтерские документы, чтобы закрепить имеющиеся доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.