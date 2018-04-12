«Нужно разгрузить СИЗО»: в Екатеринбурге перед ЧМ-2018 жуликов будут отправлять под домашний арест

Екатеринбурге хулиганов и жуликов стали отправлять под домашний арест. Закрывать преступников в СИЗО будут только в исключительных случаях. Как рассказал Е1.RU источник в правоохранительных органах, это связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

— Нужно разгрузить СИЗО, поэтому, те, кто проходит по грабежам, разбоям, кражам и наркотикам, будут находиться дома, — сказал источник Е1.RU. — Это негласное распоряжение областного суда.

Мы попросили прокомментировать информацию в пресс-службе Свердловского областного суда:

— У нас всё в штатном режиме. Как работали суды — так и работают. Мера пресечения определяется в связи с обвинением, которое предъявляют органы следствия. Также учитывается ряд совокупных факторов. Никаких подвижек, связанных с предстоящим ЧМ по футболу, нет. Единственное, что, скорее всего, будет ускоряться отправка к месту отбытия наказания уже осужденных по приговору суда лиц.

Стадион, на котором в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу, находится через дорогу от СИЗО. Несколько лет назад обсуждался вопрос о переносе следственного изолятора, однако потом от этой идеи отказались.