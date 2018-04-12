Суд Киева направил в РФ запрос о допросе по делу «Беркута» экс-главы МВД Украины

КИЕВ, 12 апреля. / ТАСС /. Святошинский районный суд Киева, рассматривающий дело по обвинению бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» в расстрелах на «майдане» в феврале 2014 года, направил в правоохранительные органы РФ запрос о допросе в режиме видеоконференции свидетеля защиты, бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко . Об этом сообщил на заседании в четверг председательствующий судья Сергей Дячук.

По его словам, в процессе согласования также вопрос о допросе в порядке международно-правовой двух граждан Грузии из числа наемников на «майдане».

Судья также сообщил, что «суд объявляет перерыв в заседании до 11:30 19 апреля».

Во время «майдана» в центре Киева 20 февраля 2014 года началась стрельба до сих пор неустановленных снайперов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека, в числе которых были как протестующие, так и милиция. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения.

По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов. Однако украинская прокуратура эти факты не расследует. При этом в расстрелах на «майдане» власти обвинили сотрудников «Беркута».

Святошинский районный суд Киева в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против пяти экс-беркутовцев. Им инкриминируют выполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта на «майдане» в 2014 году. Все они не признают вину ни по одному из пунктов. На прошлых заседаниях в суде были изучены доказательства наличия оружия у митингующих на «майдане» в феврале 2014 года, а также видеоматериалы обстрелов из здания гостиницы «Украина» в центре Киева как по митингующим, так и по силовикам.