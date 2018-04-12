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Возбуждено дело после обстрела здания управления ЦБ России в Москве
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Возбуждено дело после обстрела здания управления ЦБ России в Москве 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Полиция Москвы расследует дело о хулиганстве после обстрела здания Главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу, сообщает агентству городских новостей «Москва».
Как сообщил источник в правоохранительных органах, вечером 29 марта в окне рабочего кабинета на четвертом этаже здания Центробанка на ул. Балчуг были обнаружены шесть несквозных отверстий.
"Предположительно, неизвестный вел огонь из пневматического оружия. В результате действий злоумышленника Банку России причинен ущерб на сумму 60 тысяч рублей", — сказал источник.
После проверки в МВД 11 апреля возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Личность нападавшего устанавливается.
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