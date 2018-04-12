Следком: студентку медакадемии убила соседка в ходе конфликта по поводу громкой музыки 

Следователями раскрыто убийство студентки, совершенное в ноябре 2017 года, в доме жилого комплекса «Малахит».
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства девушки 1994 года рождения, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Как сообщалось ранее, 5 ноября 2017 года в вечернее время в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела девушки 1994 года рождения в квартире, расположенной на улице Московская в городе Кирове. В области шеи девушки обнаружена колото-резаная рана. Установлено, что она проживала в арендуемой квартире, тело нашла собственница жилья.
Обнаружить подозреваемого по «горячим следам» не удалось. Уголовное дело незамедлительно было передано в Первый отдел по расследованию особо важных СУ СКР по Кировской области. Совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области началась кропотливая работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего и изобличению виновного лица.
Сотрудниками СУ СКР по Кировской области были проведены дополнительные осмотры места происшествия с применением современной криминалистической техники, неоднократно допрошены соседи погибшей, близкий ей круг лиц, назначен ряд экспертиз.
В результате работы следователей Следственного комитета и сотрудников полиции была установлена личность подозреваемой — жительница этого же дома, 1988 года рождения.
«По версии следствия, 5 ноября 2017 года в дверь квартиры потерпевшей постучалась подозреваемая с просьбой убавить музыку и не мешать отдыху, погибшая ее проигнорировала. Тогда девушка, разозлившись, взяла нож и вновь поднялась к квартире потерпевшей, выключив свет на электрическом щитке. Когда погибшая открыла дверь, между девушками началась борьба, в ходе которой подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область её шеи. После этого она закрыла дверь и покинула место происшествия», — рассказали в СУ СКР по Кировской области.
Испугавшись, девушка не рассказывала никому о случившемся, в ходе поквартирного обхода категорически отрицала свою осведомлённость о совершенном преступлении.
В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь уже предъявил ей первоначальное обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — СУ СКР по Кировской области