Следком: студентку медакадемии убила соседка в ходе конфликта по поводу громкой музыки

Следователями раскрыто убийство студентки, совершенное в ноябре 2017 года, в доме жилого комплекса «Малахит».

Как сообщалось ранее, 5 ноября 2017 года в вечернее время в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела девушки 1994 года рождения в квартире, расположенной на улице Московская в городе Кирове. В области шеи девушки обнаружена колото-резаная рана. Установлено, что она проживала в арендуемой квартире, тело нашла собственница жилья.

Обнаружить подозреваемого по «горячим следам» не удалось. Уголовное дело незамедлительно было передано в Первый отдел по расследованию особо важных СУ СКР по Кировской области. Совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области началась кропотливая работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего и изобличению виновного лица.

Сотрудниками СУ СКР по Кировской области были проведены дополнительные осмотры места происшествия с применением современной криминалистической техники, неоднократно допрошены соседи погибшей, близкий ей круг лиц, назначен ряд экспертиз.

В результате работы следователей Следственного комитета и сотрудников полиции была установлена личность подозреваемой — жительница этого же дома, 1988 года рождения.

«По версии следствия, 5 ноября 2017 года в дверь квартиры потерпевшей постучалась подозреваемая с просьбой убавить музыку и не мешать отдыху, погибшая ее проигнорировала. Тогда девушка, разозлившись, взяла нож и вновь поднялась к квартире потерпевшей, выключив свет на электрическом щитке. Когда погибшая открыла дверь, между девушками началась борьба, в ходе которой подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область её шеи. После этого она закрыла дверь и покинула место происшествия», — рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Испугавшись, девушка не рассказывала никому о случившемся, в ходе поквартирного обхода категорически отрицала свою осведомлённость о совершенном преступлении.

В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь уже предъявил ей первоначальное обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области