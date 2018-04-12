Ещё
Московская полиция обнаружила у местного программиста арсенал оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Московская полиция обнаружила у местного программиста арсенал оружия 

360tv.ru 58 минут назад
В квартире у 32‐летнего программиста, сотрудника онкологического центра имени Блохина, полиция обнаружила целый арсенал огнестрельного оружия: револьвер, несколько пистолетов, глушитель и затвор от автомата. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Правоохранители рассказали, что у программиста нашли пистолет «ТТ», револьвер, переделанный из сигнального в боевой, пистолет, переделанный из газового в боевой, глушитель к пистолету «ТТ» а также газовую раму с поршнем и затвором от автомата Калашникова — основную часть огнестрельного оружия.
Все опасные предметы были описаны и изъяты. Правоохранители возбудили уголовное дело. Программисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В Оренбурге правоохранители задержали одновременно более 30 человек в одном из городских кафе. Полиции поступила игнфломация, что собравшиеся за столом мужчины все как один вооружены. В результате спецоперации было изъято около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также боеприпасы.
360tv.ru: последние новости
Следствие попросило продлить домашний арест режиссера Серебренникова Нетрезвый мужчина зарезал сожительницу в Краснодарском крае Жителя Ивантеевки могут посадить за покупку GPS‐трекера на китайском рынке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса322
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»85
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому176
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию54
Улюкаев удивил тюремным досугом76
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение