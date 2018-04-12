Московская полиция обнаружила у местного программиста арсенал оружия

В квартире у 32‐летнего программиста, сотрудника онкологического центра имени Блохина, полиция обнаружила целый арсенал огнестрельного оружия: револьвер, несколько пистолетов, глушитель и затвор от автомата. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Правоохранители рассказали, что у программиста нашли пистолет «ТТ», револьвер, переделанный из сигнального в боевой, пистолет, переделанный из газового в боевой, глушитель к пистолету «ТТ» а также газовую раму с поршнем и затвором от автомата Калашникова — основную часть огнестрельного оружия.

Все опасные предметы были описаны и изъяты. Правоохранители возбудили уголовное дело. Программисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.