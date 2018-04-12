В Ленобласти мужчина поздравил своего друга с днем рождения, задушив его

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в октябре 2017 года подозреваемый отмечал день рождения своего друга вместе с товарищами и родственника. В ходе распития алкогольных напитков у виновника торжества произошел конфликт с одним из гостей. Подозреваемый напал на пострадавшего и задушил его.

Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности. Дело было направленно в суд для дальнейшего рассмотрения.