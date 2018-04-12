В Ленобласти мужчина поздравил своего друга с днем рождения, задушив его 

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в октябре 2017 года подозреваемый отмечал день рождения своего друга вместе с товарищами и родственника. В ходе распития алкогольных напитков у виновника торжества произошел конфликт с одним из гостей. Подозреваемый напал на пострадавшего и задушил его.
Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности. Дело было направленно в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области полицейские задержали пенсионера, зарезавшего своего друга. Инцидент произошел во время распивания спиртных напитков.
Фото: архив ФедералПресс