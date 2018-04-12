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Вологодский школьник попался на хранении наркотиков
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Вологодский школьник попался на хранении наркотиков 

Вологда.рф 58 минут назад
Фото: Вологда.рф
Под следствием оказался 16-летний вологжанин. Школьника подозревают в приобретении и хранении наркотиков.
Как сообщает областной Следственный комитет, запрещенное вещество подросток купил 28 марта. Компанию ему составил и 15-летний товарищ, который еще «не дорос» до уголовной ответственности. Предполагается, что наркотики юноши купили для личного употребления. Всего они приобрели 0,608 грамма запрещенного вещества.
Наркотики подростки сразу не использовали. Старший товарищ хранил их у себя, пока вещество не нашли полицейские на следующий день. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Расследование продолжается.
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