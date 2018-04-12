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Ущерб от турфирм-мошенников в 2017 году составил 2,6 млн рублей
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Ущерб от турфирм-мошенников в 2017 году составил 2,6 млн рублей 

Волга Ньюс 58 минут назад
Как сообщили в областном ГУ МВД, если в 2016 г. было выявлено 16 фактов мошенничества, ущерб по которым оценили в 1,5 млн руб., то в 2017 г. полиция «насчитала» уже 19 преступлений с ущербом в 2,6 млн рублей.
"Большинство из них связано с заключением фиктивных договоров на приобретение туристических путевок, — рассказал начальник УЭБ и ПК ГУ МД России по Самарской области Михаил Яркин. — Наши сотрудники ведут активную работу по борьбе с подобными преступлениями".
В суд в 2016 г. направили восемь таких уголовных дел, в 2017 — 15.
Про некоторые из них мы уже писали: директора турфирмы ООО «Час-Тур» Елену Лисицинскую признали виновной в мошенничестве и назначили ей год и три месяца условного лишения свободы.
Елена Исаева (директор «Априори-С»), которой вменяли 27 эпизодов мошенничества, получила три года колонии общего режима. Интересно, что недавно на сайте Октябрьского районного суда появилось новое уголовное дело в отношении той же фигурантки, его рассмотрение должно начаться уже в апреле.
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