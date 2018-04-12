Ущерб от турфирм-мошенников в 2017 году составил 2,6 млн рублей

Как сообщили в областном ГУ МВД, если в 2016 г. было выявлено 16 фактов мошенничества, ущерб по которым оценили в 1,5 млн руб., то в 2017 г. полиция «насчитала» уже 19 преступлений с ущербом в 2,6 млн рублей.

"Большинство из них связано с заключением фиктивных договоров на приобретение туристических путевок, — рассказал начальник УЭБ и ПК ГУ МД России по Самарской области Михаил Яркин. — Наши сотрудники ведут активную работу по борьбе с подобными преступлениями".

В суд в 2016 г. направили восемь таких уголовных дел, в 2017 — 15.

Про некоторые из них мы уже писали: директора турфирмы ООО «Час-Тур» Елену Лисицинскую признали виновной в мошенничестве и назначили ей год и три месяца условного лишения свободы.