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В Минеральных Водах разыскивается убийца
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В Минеральных Водах разыскивается убийца 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Следователи Минеральных Вод разыскивают подозреваемого в убийстве, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.
Тело местного жителя 46 лет нашли 9 апреля на кладбище в поселке Ленинском Минераловодского городского округа. На теле явные телесные повреждения и следы ожогов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Сотрудники следствия просят граждан, располагающих информацией об этом преступлении, сообщить в отдел СУ СКР по СК по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда д. 62. тел. 8-879-22-6-71-11
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