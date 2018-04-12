В Минеральных Водах разыскивается убийца

Следователи Минеральных Вод разыскивают подозреваемого в убийстве, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.

Тело местного жителя 46 лет нашли 9 апреля на кладбище в поселке Ленинском Минераловодского городского округа. На теле явные телесные повреждения и следы ожогов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сотрудники следствия просят граждан, располагающих информацией об этом преступлении, сообщить в отдел СУ СКР по СК по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда д. 62. тел. 8-879-22-6-71-11