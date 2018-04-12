Курянин пытался изнасиловать 50-летнюю женщину прямо на улице

В отношении 24-летнего жителя посёлка Медвенка возбуждено уголовное дело

По версии следствия, рано утром 9 апреля подозреваемый на улице напал на женщину, которая шла на работу. Злоумышленник, применяя физическую силу, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. В момент, когда злоумышленник собирался ещё и изнасиловать потерпевшую, его осветил свет фар машины. Потерпевшая, воспользовавшись его замешательством, убежала.