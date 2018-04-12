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Курянин пытался изнасиловать 50-летнюю женщину прямо на улице
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Курянин пытался изнасиловать 50-летнюю женщину прямо на улице 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В отношении 24-летнего жителя посёлка Медвенка возбуждено уголовное дело
По версии следствия, рано утром 9 апреля подозреваемый на улице напал на женщину, которая шла на работу. Злоумышленник, применяя физическую силу, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. В момент, когда злоумышленник собирался ещё и изнасиловать потерпевшую, его осветил свет фар машины. Потерпевшая, воспользовавшись его замешательством, убежала.
— В настоящее время подозреваемый задержан, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.
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