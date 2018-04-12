Бизнесмена подозревают в мошенничестве с кредитом на 150 миллионов

Бизнесмен был задержан в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По данным полиции, в 2015 году бывшие руководители банка выдали подозреваемому заведомо невозвратный кредит в размере 150 миллионов рублей. Деньги были выведены через подконтрольные бизнесмену организации и в последующем похищены.

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели более 20 обысков жилых и офисных помещений на территории Московского региона, г. Санкт-Петербурга , Ленинградской и Челябинской областей, используемых злоумышленниками.

В ходе обысков изъяли документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации и другие предметы.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному бизнесмену меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению соучастников продолжаются.

В конце декабря 2017 года в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с полотнами российских художников. Злоумышленник представлялся сотрудником Третьяковской галереи и заключил договор займа под залог якобы подлинных картин.

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