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Бизнесмена подозревают в мошенничестве с кредитом на 150 миллионов
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Бизнесмена подозревают в мошенничестве с кредитом на 150 миллионов 

Мир24 1 час назад
В Ленинградской области правоохранители задержали бизнесмена — соучастника группы банкиров, подозреваемых в хищении 150 млн рублей из банка области, сообщила в четверг, 12 апреля, официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Бизнесмен был задержан в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
По данным полиции, в 2015 году бывшие руководители банка выдали подозреваемому заведомо невозвратный кредит в размере 150 миллионов рублей. Деньги были выведены через подконтрольные бизнесмену организации и в последующем похищены.
Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели более 20 обысков жилых и офисных помещений на территории Московского региона, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Челябинской областей, используемых злоумышленниками.
В ходе обысков изъяли документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации и другие предметы.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному бизнесмену меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению соучастников продолжаются.
В конце декабря 2017 года в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с полотнами российских художников. Злоумышленник представлялся сотрудником Третьяковской галереи и заключил договор займа под залог якобы подлинных картин.
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