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В Дагестане и в Ростовской области транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотические средства
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В Дагестане и в Ростовской области транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотические средства 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте по подозрению в незаконном хранении наркотических средств выявили местного жителя 1958 года рождения.
В дежурной части линейного отдела полиции на станции Хасавюрт, в ходе личного досмотра у гражданина полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами, содержимое является наркотическим средством «героин», общей массой около 3 граммов, что является крупным размером. Опрошенный гражданин пояснил, что хранил данное вещество для личного потребления.
В Ростове-на-Дону, оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков Ростовского линейного управления МВД России на транспорте, провели обыск по месту жительства 25-летнего жителя города Новошахтинск, в результате которого обнаружили и изъяли около 200 граммов марихуаны.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.
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