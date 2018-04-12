В Дагестане и в Ростовской области транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотические средства

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте по подозрению в незаконном хранении наркотических средств выявили местного жителя 1958 года рождения. В дежурной части линейного отдела полиции на станции Хасавюрт , в ходе личного досмотра у гражданина полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами, содержимое является наркотическим средством «героин», общей массой около 3 граммов, что является крупным размером. Опрошенный гражданин пояснил, что хранил данное вещество для личного потребления. В Ростове-на-Дону, оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков Ростовского линейного управления МВД России на транспорте, провели обыск по месту жительства 25-летнего жителя города Новошахтинск , в результате которого обнаружили и изъяли около 200 граммов марихуаны. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.