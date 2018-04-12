Петрозаводчанку ограбили в собственной квартире

Женщина стала жертвой преступления, открыв дверь незнакомцу.

В ночь на 10 апреля в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 58-летней петрозаводчанки. Она рассказала, что буквально несколько минут назад стала жертвой грабителя.

Выяснилось, что в дверь заявительницы кто-то постучался. Она открыла, а дальше все произошло в считанные секунды: злоумышленник, сильно дернув, сорвал с руки хозяйки золотой браслет. Особых примет потерпевшая сообщить не смогла. Ущерб составил 18 500 рублей.

В течение суток сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 28-летний петрозаводчанин. В тот вечер он был в гостях в соседней квартире, откуда уходил в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские установили, что подозреваемый продал браслет за 3 500 рублей знакомому, а тот его реализовал по цене в два раза выше.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.