Вернут ли деньги вкладчикам МММ? 

Говорят, что пирамида Мавроди возвращает деньги вкладчикам. Это правда?
Следователи Воркуты возбудили уголовное дело по факту мошенничества под предлогом выплаты компенсации. В дежурную часть обратилась местная жительница. Она заявила, что её ввели в заблуждение и похитили 530 тыс. 250 руб., сообщили в МВД по Коми. Долгое время женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками компании МММ, якобы осуществляющей возврат вкладов. Однажды звонивший сообщил воркутинке, что она наконец-то попала в список для возврата вложенных ранее денег и ей положена компенсационная выплата в сумме 1 млн 900 тыс. руб. Звонивший рассказывал, что сумма весьма крупная, и за её получение необходимо оплатить налоговый сбор. Для этого нужно перевести на указанный им номер счёта 530 тыс. руб. Женщина перевела на счёт аферистов деньги. Потом несколько дней ждала поступления денег. Не дождавшись, направилась в полицию.
МВД призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.