В Казани врача обвиняют в получении денег от пациентов за бесплатные услуги

Врача университетской клиники КФУ Айдара Шарафеева обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

По версии следствия, в сентябре 2017 года врач потребовал от пациента за операцию, которая по закону проводится бесплатно, 10 тысяч рублей. Пациент не стал спорить и передал сотруднику клиники деньги, которые обвиняемый присвоил.

Аналогичным образом, по версии следствия, в ноябре Айрат Шаравеев пытался похитить у пациента 10 тысяч рублей, но у последнего денег не оказалось.

Еще 40 тысяч рублей врач потребовал от пациента, который согласился заплатить, но предварительно обратился в полицию. В результате обвиняемого задержали при получении денег.

Свою вину медработник полностью признал. Добровольно он возместил причинённый материальный ущерб на сумму 40 тыс. рублей и моральный вред на сумму 27 тыс. рублей.