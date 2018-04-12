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В Казани врача обвиняют в получении денег от пациентов за бесплатные услуги
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В Казани врача обвиняют в получении денег от пациентов за бесплатные услуги 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Врача университетской клиники КФУ Айдара Шарафеева обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По версии следствия, в сентябре 2017 года врач потребовал от пациента за операцию, которая по закону проводится бесплатно, 10 тысяч рублей. Пациент не стал спорить и передал сотруднику клиники деньги, которые обвиняемый присвоил.
Аналогичным образом, по версии следствия, в ноябре Айрат Шаравеев пытался похитить у пациента 10 тысяч рублей, но у последнего денег не оказалось.
Еще 40 тысяч рублей врач потребовал от пациента, который согласился заплатить, но предварительно обратился в полицию. В результате обвиняемого задержали при получении денег.
Свою вину медработник полностью признал. Добровольно он возместил причинённый материальный ущерб на сумму 40 тыс. рублей и моральный вред на сумму 27 тыс. рублей.
АиФ Казань: последние новости
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