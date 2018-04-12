Вещи на 164 тыс. руб. украли из бытовки на Рудневском кладбище в ТиНАО

Днем 3 апреля в полицию обратилась заведующая Рудневским кладбищем в поселении Новофедоровское. «Женщина сообщила, что неизвестный проник в бытовку на территории кладбища, откуда украл ноутбук, триммер и бензопилу, принадлежащие учреждению „Ритуал“. Материальный ущерб превысил 164 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.

В МВД провели проверку и 11 апреля возбудили уголовное дело о краже. Полицейские опросили заявительницу и сотрудников кладбища, изучили место преступления. Устанавливается личность преступника.