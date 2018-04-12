В Ростовской области полицейские ликвидировали наркопритон

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» задержали 47-летнего местного жителя и его 44-летнюю сожительницу. Полицейские выяснили, что подозреваемые организовали в своей квартире притон, где они вместе с наркозависимыми готовили и употребляли дезоморфин.

Оперативники провели обыски в квартире и изъяли посуду и пластиковые бутылки разной емкости с изготовленным наркотиком.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.