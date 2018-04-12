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В Ростовской области полицейские ликвидировали наркопритон
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Меркель определилась с атакой по Сирии

В Ростовской области полицейские ликвидировали наркопритон 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» задержали 47-летнего местного жителя и его 44-летнюю сожительницу. Полицейские выяснили, что подозреваемые организовали в своей квартире притон, где они вместе с наркозависимыми готовили и употребляли дезоморфин.
Оперативники провели обыски в квартире и изъяли посуду и пластиковые бутылки разной емкости с изготовленным наркотиком.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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