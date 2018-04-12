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Следствие ищет новых фигурантов «кокаинового дела»
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Меркель определилась с атакой по Сирии

Следствие ищет новых фигурантов «кокаинового дела» 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости. Следствие ищет новых фигурантов «кокаинового дела», в том числе за границей — следователь
РИА Новости: последние новости
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