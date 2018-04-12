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Под Волгоградом мужчину подозревают в убийстве 82-летней матери
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Под Волгоградом мужчину подозревают в убийстве 82-летней матери 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Правоохранители расследуют уголовное дело, заведенное по факту смерти 82-летней пенсионерки в хуторе Княжеский Михайловского района Волгоградской области. Они предполагают, что женщину мог убить ее 45-летней сын.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, судебно-медицинские эксперты заявили, что смерть пенсионерки наступила из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.
Известно, что пожилая женщина жила в своем доме вместе с сыном. Около 04:00 12 апреля он вызвал для нее «скорую», заявив диспетчеру, что та потеряла сознание. Приехавшие медики констатировали смерть женщины. Они заметил на теле пенсионерке множество кровоподтеков, о чем сообщили в полицию. Приехавшие на место происшествия следователи застали сына женщины сильно пьяным. Кроме того, они заметили, что на руках и одежде мужчины есть кровь. Следователи предполагают, что он мог убить пенсионерку. Свою вину мужчина в смерти матери не признает. Он отмечает, что рано утром обнаружил ту без признаков жизни, поэтому вызвал «скорую». Откуда на его руках и одежде взялись следы крови, объяснить не может.
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