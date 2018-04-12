В Амурской области полицейские изъяли около четырех с половиной килограммов марихуаны у двух местных жителей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Константиновскому району МО МВД России «Михайловский» в окрестностях с. Верхняя Полтавка задержали двух жителей Тамбовского района. У молодых людей при себе находились синтетические мешки с растительной массой с характерными признаками конопли.

Полицейские изъяли вещества и направили на исследование, которое показало, что это — марихуана. Масса запрещённого вещества, принадлежащего амурчанину 1991 года рождения составила 2141 грамм, у второго гражданина изъято более 2300 граммов. По словам молодых людей, наркотик они намеревались использовать для личного потребления.