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В Амурской области полицейские изъяли около четырех с половиной килограммов марихуаны у двух местных жителей
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В Амурской области полицейские изъяли около четырех с половиной килограммов марихуаны у двух местных жителей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Константиновскому району МО МВД России «Михайловский» в окрестностях с. Верхняя Полтавка задержали двух жителей Тамбовского района. У молодых людей при себе находились синтетические мешки с растительной массой с характерными признаками конопли.
Полицейские изъяли вещества и направили на исследование, которое показало, что это — марихуана. Масса запрещённого вещества, принадлежащего амурчанину 1991 года рождения составила 2141 грамм, у второго гражданина изъято более 2300 граммов. По словам молодых людей, наркотик они намеревались использовать для личного потребления.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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