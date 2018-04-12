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Под Петербургом задержали бизнесмена по подозрению в хищении из банка
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Под Петербургом задержали бизнесмена по подозрению в хищении из банка 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Полицейские задержали бизнесмена, подозреваемого в хищении 150 миллионов рублей из банка в Ленинградской области, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе оперативного сопровождения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных активов коммерческого банка, возбужденного сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержан крупный бизнесмен", — пояснила Волк.
По данным МВД, в 2015 году бывшие руководители банка выдали подозреваемому заведомо невозвратный кредит в размере 150 миллионов рублей. В полиции уверены, что деньги были выведены через подконтрольные бизнесмену организации, а после похищены.
Полицейские вместе с бойцами Росгвардии обыскали более 20 жилых и офисных помещений в Московской, Ленинградской и Челябинской областях, а также на территории Санкт-Петербурга. Из помещений, которые использовали подозреваемые по данному делу, изъяли документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновую документацию. По информации МВД, изъятые вещи доказывают вину подозреваемых.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному бизнесмену. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, а также выявляет их возможных соучастников.
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