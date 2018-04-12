На бывшего ректора ТИУ Олега Новоселова, осужденного за денежные махинации, завели третье уголовное дело 

На бывшего руководителя ТИУ Олега Новоселова, который сейчас отбывает условный срок за махинации с деньгами возглавляемого им вуза, завели еще одно уголовное дело. В прокуратуре сообщают, что оно стало уже третьим по счету.
Специалисты надзорного органа провели проверку соблюдения федерального законодательства и выявили хищение более 3,8 млн рублей.
— Установлено, что в декабре 2015 года между ООО «НИПИ „Нефтегазпроект“ и Олегом Новоселовым был заключен договор на разработку методики проектирования водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины на сумму более 3,8 млн рублей. На тот момент Новоселов являлся ректором Тюменского государственного нефтегазового университета и данный университет был единственным учредителем „НИПИ „Нефтегазпроект“. Проверяющие выяснили, что Новоселов деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники „НИПИ „Нефтегазпроект“, — рассказали в облатсной прокуратуре.
В ходе прокурорской проверки Новоселов признал факт получения денежных средств без выполнения работ по договору. Прокуратура области направила материалы проверки в УМВД России по Тюменской области и сегодня, 12 апреля, в отношении Олега Новоселова возбудило очередное уголовное дело. За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, бывшему ректору грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В прошлом году суд решил оставить Олега Новоселова на свободе. За махинации с деньгами вуза он получил условный срок. Бывшего ректора тогда обязали полностью возместить причиненный университету ущерб и перечислить еще 2,3 миллиона рублей. В результате он лишился своего автомобиля Lexus GS350.