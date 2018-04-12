На бывшего ректора ТИУ Олега Новоселова, осужденного за денежные махинации, завели третье уголовное дело

На бывшего руководителя ТИУ Олега Новоселова , который сейчас отбывает условный срок за махинации с деньгами возглавляемого им вуза, завели еще одно уголовное дело. В прокуратуре сообщают, что оно стало уже третьим по счету.

Специалисты надзорного органа провели проверку соблюдения федерального законодательства и выявили хищение более 3,8 млн рублей.

— Установлено, что в декабре 2015 года между ООО «НИПИ „Нефтегазпроект“ и Олегом Новоселовым был заключен договор на разработку методики проектирования водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины на сумму более 3,8 млн рублей. На тот момент Новоселов являлся ректором Тюменского государственного нефтегазового университета и данный университет был единственным учредителем „НИПИ „Нефтегазпроект“. Проверяющие выяснили, что Новоселов деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники „НИПИ „Нефтегазпроект“, — рассказали в облатсной прокуратуре.