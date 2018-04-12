Пенсионер, выигравший 30 тысяч в лотерею избит и ограблен другом

Ростовский пенсионер выиграл в лотерею крупную сумму 30 тысяч рублей. Но радовался он подарку судьбы только по дороге к дому. У подъезда он встретил знакомого, который увидев у 67-летнего ростовчанина деньги попросил в долг 500 рублей. Мужчина отказал ему, после чего грабитель ударил пенсионера кулаком по голове и похитил всю сумму выигрыша.

Оперативники Советского района быстро задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Так как это не первое правонарушение, ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.