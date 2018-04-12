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Ростовчанин получил огнестрельные ранения возле караоке-клуба
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Ростовчанин получил огнестрельные ранения возле караоке-клуба 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
29-летний житель Ростова-на-Дону получил огнестрельные ранения возле караоке-клуба.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, инцидент произошел ночью 11 апреля возле входа в один из караоке-клубов города.
По данным следствия, 40-летний ростовчанин в ходе ссоры с потерпевшим выстрелил в него несколько раз из огнестрельного оружия.
Молодого человека с ранениями доставили в больницу. Подозреваемый с места происшествия скрылся.
В настоящее время он задержан и заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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