Ещё
В Выборге задержаны двое хулиганов, устроивших погром в бильярдном клубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

В Выборге задержаны двое хулиганов, устроивших погром в бильярдном клубе 

Ivyborg.ru 1 час назад
12 апреля около двух часов ночи наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району Ленобласти задержал двух хулиганов в возрасте 21 и 20 лет, которые устроили погром в бильярдном клубе «Премиум».
Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в бильярдном клубе, расположенном на улице Кривоносова в городе Выборг, сработала сигнализация. Незамедлительно прибыв к объекту, наряд вневедомственной охраны задержал на месте происшествия двух посетителей, которые вели себя агрессивно, а также разбили посуду и повредили сукно на бильярдном столе. Сумма ущерба устанавливается, а задержанные хулиганы были тотчас же доставлены в выборгское отделение УМВД.
По факту погрома проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодых хулиганов.
Ivyborg.ru: последние новости
Находящегося в международном розыске мужчину задержали во Всеволожске Вооруженный велосипедист напал на пенсионерку в Солнечном Полиция двух районов Ленобласти расследует убийства мигрантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса325
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»93
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому176
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию54
Улюкаев удивил тюремным досугом77
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение