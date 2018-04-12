В Выборге задержаны двое хулиганов, устроивших погром в бильярдном клубе

12 апреля около двух часов ночи наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району Ленобласти задержал двух хулиганов в возрасте 21 и 20 лет, которые устроили погром в бильярдном клубе «Премиум».

Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в бильярдном клубе, расположенном на улице Кривоносова в городе Выборг , сработала сигнализация. Незамедлительно прибыв к объекту, наряд вневедомственной охраны задержал на месте происшествия двух посетителей, которые вели себя агрессивно, а также разбили посуду и повредили сукно на бильярдном столе. Сумма ущерба устанавливается, а задержанные хулиганы были тотчас же доставлены в выборгское отделение УМВД

По факту погрома проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодых хулиганов.