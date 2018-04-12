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На Ставрополье полицейскими изъято более полутора килограммов марихуаны
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На Ставрополье полицейскими изъято более полутора килограммов марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе расследования уголовного дела по факту незаконного изготовления и хранения наркотических средств без цели сбыта сотрудники полиции установили причастность 58-летнего подозреваемого еще к одному преступлению.
В ходе оперативных мероприятий, проведенных полицейскими по месту жительства гражданина, обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.
Проведённой экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим веществом-марихуаной общей массой около полутора килограммов.
Со слов задержанного, наркотическое средство он хранил для личного употребления.
Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2.ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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