На Ставрополье полицейскими изъято более полутора килограммов марихуаны

В ходе расследования уголовного дела по факту незаконного изготовления и хранения наркотических средств без цели сбыта сотрудники полиции установили причастность 58-летнего подозреваемого еще к одному преступлению.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных полицейскими по месту жительства гражданина, обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.

Проведённой экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим веществом-марихуаной общей массой около полутора килограммов.

Со слов задержанного, наркотическое средство он хранил для личного употребления.