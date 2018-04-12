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Экс-гендиректор севастопольского госпредприятия присвоил более миллиона рублей
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Экс-гендиректор севастопольского госпредприятия присвоил более миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения уголовного законодательства в действиях бывшего генерального директора ГУП «Благоустройство города „Севастополь“. Об этом сообщили „ФедералПресс“ старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко.
Было установлено, что экс-руководитель в нарушение трудового законодательства незаконно премировал себя с ноября 2017 года по январь 2018 года.
Кроме этого, с октября по декабрь 2017 года, используя должностное положение, он неоднократно из кассы предприятия получал денежные средства необходимые якобы на командировочные расходы, при этом какие-либо обосновывающие и отчетные документы не предоставлял.
В результате указанных действий бывший генеральный директор незаконно получил более миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства по ч. 4 ст. 160 УК РФ „Присвоение чужого имущества в особо крупном размере“.
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