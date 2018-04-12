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Дело возбудили по факту обстрела здания управления ЦБ России в районе Якиманка
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Дело возбудили по факту обстрела здания управления ЦБ России в районе Якиманка 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция расследует дело о хулиганстве после обстрела здания Главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 29 марта в окне рабочего кабинета на четвертом этаже здания Центробанка на ул. Балчуг были обнаружены шесть несквозных отверстий. «Предположительно, неизвестный вел огонь из пневматического оружия. В результате действий злоумышленника Банку России причинен ущерб на сумму 60 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.
После проверки в МВД 11 апреля возбудили уголовное дело о хулиганстве. Устанавливается личность злоумышленника.
Агентство «Москва»: последние новости
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