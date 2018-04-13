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Задержан житель Самары, отнявший в Москве у мужчины две картины художников XIX века
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Задержан житель Самары, отнявший в Москве у мужчины две картины художников XIX века 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала подозреваемого в ограблении мужчины на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Добычей преступников стали две картины художников XIX века и золотые украшения.
«Вечером 11 апреля в Самаре московские полицейские задержали 21-летнего местного жителя. Молодого человека изобличили в содеянном. Кроме того, в его квартире обнаружили около 400 гр. марихуаны и около 400 гр. героина», — сказал собеседник агентства.
Против задержанного возбудили уголовное дело о грабеже, также решается вопрос о возбуждении дела о незаконном сбыте наркотиков.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что 28 февраля в квартиру 55-летнего жителя столицы по объявлению о продаже картин пришли двое неизвестных. Они связали хозяина скотчем и избили, после чего вынесли две картины пера Льва Бакста и Николая Ге, датированные XIX-началом XX веков. Также преступники похитили золотые украшения, принадлежащие супруге потерпевшего. Материальный ущерб превысил 1 млн руб.
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