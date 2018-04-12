Жительнице Приамурье грозит до 30 лет тюрьмы за истязание детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости . Жительнице Амурской области грозит до 30 лет лишения свободы за систематическое избиение одного усыновленного и троих опекаемых детей, один из которых скончался, сообщила прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, избиение и издевательства над детьми продолжались с 1 января 2015 года до 23 августа 2017 года: женщина на всю ночь ставила их в угол, помещала на долгое время в холодный подвал, неоднократно наносила удары руками, ногами и веником.

"Она из-за того, что опекаемый ею малолетний 2011 года рождения испачкал стены, ударила его кулаком в область подбородка и сломала ему челюсть. В период с 11 по 17 августа 2017 года нанесла малолетнему телесные повреждения руками и ногами по телу, причинив тяжкий вред здоровью. Двадцать третьего августа 2017 года она из-за того, что шестилетний ребёнок выкинул подгузник в унитаз, нанесла ему множественные удары руками и ногами по телу, от которых потерпевший скончался", — сообщает прокуратура

Уголовное дело будет направлено в Бурейский районный суд для рассмотрения по существу.