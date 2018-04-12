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Жительнице Приамурье грозит до 30 лет тюрьмы за истязание детей
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Жительнице Приамурье грозит до 30 лет тюрьмы за истязание детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Жительнице Амурской области грозит до 30 лет лишения свободы за систематическое избиение одного усыновленного и троих опекаемых детей, один из которых скончался, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, избиение и издевательства над детьми продолжались с 1 января 2015 года до 23 августа 2017 года: женщина на всю ночь ставила их в угол, помещала на долгое время в холодный подвал, неоднократно наносила удары руками, ногами и веником.
"Она из-за того, что опекаемый ею малолетний 2011 года рождения испачкал стены, ударила его кулаком в область подбородка и сломала ему челюсть. В период с 11 по 17 августа 2017 года нанесла малолетнему телесные повреждения руками и ногами по телу, причинив тяжкий вред здоровью. Двадцать третьего августа 2017 года она из-за того, что шестилетний ребёнок выкинул подгузник в унитаз, нанесла ему множественные удары руками и ногами по телу, от которых потерпевший скончался", — сообщает прокуратура.
Уголовное дело будет направлено в Бурейский районный суд для рассмотрения по существу.
"За совершение вышеуказанных преступлений (в совокупности) Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет", — добавило ведомство.
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