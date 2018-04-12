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Женщине в Приамурье грозит 30 лет тюрьмы за убийство опекаемого ребенка
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Женщине в Приамурье грозит 30 лет тюрьмы за убийство опекаемого ребенка 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Жительница Амурской области может сесть в тюрьму на срок до 30 лет по обвинению в убийстве опекаемого ею ребенка и истязании еще троих маленьких детей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным следствия, в январе 2015 года — августе 2017 года женщина, чтобы запугать детей и заставить их слушаться, систематически истязала и избивала руками, ногами и веником опекаемых ею троих маленьких детей и одного усыновленного ребенка. Она заставляла детей стоять в углу всю ночь без сна и долго находиться в тёмном холодном подполе. В конце 2016 года женщина ударила малыша 2011 года рождения кулаком по подбородку и сломала ему челюсть за то, что тот испачкал стены. В августе 2017 года она избила шестилетнего ребенка за то, что тот выкинул подгузник в унитаз. От побоев ребенок скончался.
"Уголовное дело после вручения женщине копии обвинительного заключения прокуратурой Амурской области будет направлено в Бурейский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение вышеуказанных преступлений (в совокупности) Уголовным кодеком РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до тридцати лет", — информирует ведомство.
По данным прокуратуры, женщину обвиняют в истязании нескольких лиц, заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии или материальной зависимости, с применением пытки. Также ей предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением; умышленном причинении малолетнему вреда здоровью средней тяжести и тяжкого, а также убийстве.
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