Ещё
Ремонт фиктивный, а дело уголовное. Начальника тыла транспортной полиции Дона обвиняют в превышении полномочий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Ремонт фиктивный, а дело уголовное. Начальника тыла транспортной полиции Дона обвиняют в превышении полномочий 

Деловое сообщество 1 час назад
57-летний полицейский теперь фигурант уголовного дела. Южное следственное управление на транспорте СК России подозревает его умышленном сокрытии информации и превышении должностных полномочий. По долгу службы подозреваемый осуществлял контроль за размещением заказов и заключением госконтрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд УТ МВД по СКФО. В 2013 году управление на транспорте объявило конкурс на проведение работ по капремонту помещений управления, расположенных в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Кропоткине, Махачкале на общую сумму более 18 миллионов рублей.
«Начальник тыла, зная о том, что работы не выполнены в полном объеме, все необходимые документы и акты приемки выполненных работ по государственному контракту, в следствии чего УТ МВД России по СКФО оплатила вышеуказанные работы по контракту в полном объеме» — сообщает пресс-служба ведомства. Плюс ко всему, сумма работ была завышена примерно на 4 млн рублей, таким образом недобросовестный директор фирмы смог похитить целевые средства из федерального бюджета.
Степень вины полицейского установит суд. Если версия следствия подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Его непосредственное начальство тоже будет проверено и привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.
Деловое сообщество: последние новости
Пенсионер, выигравший 30 тысяч в лотерею избит и ограблен другом В Ростове осудили двух женщин за сбор средств для сирийских террористов Двух сотрудников донского антикоррупционного отдела подозревают во взяточничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса322
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»85
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому176
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию54
Улюкаев удивил тюремным досугом76
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение