Ремонт фиктивный, а дело уголовное. Начальника тыла транспортной полиции Дона обвиняют в превышении полномочий

57-летний полицейский теперь фигурант уголовного дела. Южное следственное управление на транспорте СК России подозревает его умышленном сокрытии информации и превышении должностных полномочий. По долгу службы подозреваемый осуществлял контроль за размещением заказов и заключением госконтрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд УТ МВД по СКФО. В 2013 году управление на транспорте объявило конкурс на проведение работ по капремонту помещений управления, расположенных в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском , Кропоткине, Махачкале на общую сумму более 18 миллионов рублей.

«Начальник тыла, зная о том, что работы не выполнены в полном объеме, все необходимые документы и акты приемки выполненных работ по государственному контракту, в следствии чего УТ МВД России по СКФО оплатила вышеуказанные работы по контракту в полном объеме» — сообщает пресс-служба ведомства. Плюс ко всему, сумма работ была завышена примерно на 4 млн рублей, таким образом недобросовестный директор фирмы смог похитить целевые средства из федерального бюджета.