Ещё
Ректор петербургского вуза оштрафован за махинации на 14 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ректор петербургского вуза оштрафован за махинации на 14 миллионов рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Ректора Санкт-Петербургского института управления и права Владимира Дежкина оштрафовали на 200 тысяч рублей за финансовые махинации, передает объединенная пресс-служба судов города. Соответствующий приговор вынес накануне Смольнинский районный суд Северной столицы.
Ведомством установлено, что в период с января 2012-го по декабрь 2014 года Дежкина удержал из зарплаты своих сотрудников в общей сложности 11 миллионов рублей, которые он потратил на хозяйственные нужды вуза, предоставление займов и выплату премий самому себе. Также с декабря 2015-го по сентябрь 2016 года ректор удержал доходы сотрудников в размере 3 миллионов 338 тысяч рублей.
В отношении Дежкина были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ«Неисполнение обязанностей налогового агента» и «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».
Подсудимый полностью признал свою вину. Кроме штрафа в размере 200 тысяч Дежкин заплатит 10,97 миллионов рублей по гражданскому иску МИФНС №11.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Расследование дела «СМУ-11 Метрострой» завершено В Санкт-Петербурге иностранец попытался ограбить букмекерскую контору В Санкт-Петербурге мужчина с ножом ограбил пекарню
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса242
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому147
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ148
Улюкаев удивил тюремным досугом68
«Судный день» стал на минуту ближе162
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение