Ректор петербургского вуза оштрафован за махинации на 14 миллионов рублей

Ректора Санкт-Петербургского института управления и права Владимира Дежкина оштрафовали на 200 тысяч рублей за финансовые махинации, передает объединенная пресс-служба судов города. Соответствующий приговор вынес накануне Смольнинский районный суд Северной столицы.

Ведомством установлено, что в период с января 2012-го по декабрь 2014 года Дежкина удержал из зарплаты своих сотрудников в общей сложности 11 миллионов рублей, которые он потратил на хозяйственные нужды вуза, предоставление займов и выплату премий самому себе. Также с декабря 2015-го по сентябрь 2016 года ректор удержал доходы сотрудников в размере 3 миллионов 338 тысяч рублей.

В отношении Дежкина были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» и «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».

Подсудимый полностью признал свою вину. Кроме штрафа в размере 200 тысяч Дежкин заплатит 10,97 миллионов рублей по гражданскому иску МИФНС №11.