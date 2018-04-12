Ещё
Бывшего главного следователя Твери мягко наказали за взятку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Бывшего главного следователя Твери мягко наказали за взятку 

pasmi.ru 2 часа назад
В Твери осудили экс-начальника городского следственного отдела СКР Дениса Жукова, летом прошлого года получившего взятку от сотрудника ФСИН, которого также обвиняли во взяточничестве. Следователя приговорили всего к двум годам лишения свободы, так как суд переквалифицировал ему обвинение на попытку мошенничества.
Карьеру следователя оборвала взятка
На скамью подсудимых Денис Жуков попал в декабре прошлого года по обвинению в получении крупной взятки от бывшего сотрудника Бежецкой колонии. Фсиновец сам являлся фигурантом уголовного дела о получении взятки от осужденного наркоторговца и через Жукова, который в тот момент занимал должность замначальника отдела процессуального контроля СУ СКР по Тверской области, пытался исключить из дела часть обвинений. За эту услугу взяточник передал высокопоставленному следователю 1,2 млн рублей.
Жукова задержали сотрудники ФСБ по информации, полученной от адвоката экс-сотрудника ФСИН, выступавшего посредником при передаче взятки. Задержание произошло в июне 2017 года. Осознав, что ему грозит тюрьма, Денис Жуков сразу же раскаялся в преступлении и даже написал явку с повинной.
В суде прокуратура затребовала для коррупционера девять лет лишения свободы по обвинению в получении взятки, однако судья решил, что сотрудник СКР совершил всего лишь покушение на мошенничество и для исправления ему хватит и двух лет в колонии. Представители прокуратуры еще не определились, будут ли они оспаривать приговор.
pasmi.ru: последние новости
Экс-генерала МВД Сугробова этапировали в колонию Глава новгородского антикоррупционного управления МВД обвинен в мошенничестве Вынесен приговор двум обвиненным в мошенничестве контрразведчикам ФСБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса322
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»95
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому177
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию56
Улюкаев удивил тюремным досугом77
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение