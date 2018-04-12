Бывшего главного следователя Твери мягко наказали за взятку 

В Твери осудили экс-начальника городского следственного отдела СКР Дениса Жукова, летом прошлого года получившего взятку от сотрудника ФСИН, которого также обвиняли во взяточничестве. Следователя приговорили всего к двум годам лишения свободы, так как суд переквалифицировал ему обвинение на попытку мошенничества.
Карьеру следователя оборвала взятка
На скамью подсудимых Денис Жуков попал в декабре прошлого года по обвинению в получении крупной взятки от бывшего сотрудника Бежецкой колонии. Фсиновец сам являлся фигурантом уголовного дела о получении взятки от осужденного наркоторговца и через Жукова, который в тот момент занимал должность замначальника отдела процессуального контроля СУ СКР по Тверской области, пытался исключить из дела часть обвинений. За эту услугу взяточник передал высокопоставленному следователю 1,2 млн рублей.
Жукова задержали сотрудники ФСБ по информации, полученной от адвоката экс-сотрудника ФСИН, выступавшего посредником при передаче взятки. Задержание произошло в июне 2017 года. Осознав, что ему грозит тюрьма, Денис Жуков сразу же раскаялся в преступлении и даже написал явку с повинной.
В суде прокуратура затребовала для коррупционера девять лет лишения свободы по обвинению в получении взятки, однако судья решил, что сотрудник СКР совершил всего лишь покушение на мошенничество и для исправления ему хватит и двух лет в колонии. Представители прокуратуры еще не определились, будут ли они оспаривать приговор.